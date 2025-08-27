محافظ الغربية ورئيس هيئة الأوقاف يبحثان الاستغلال الأمثل للأراضي الوقفية لإقامة مشروعات سكنية وخدمية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ خالد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة ضم كلاً من: الأستاذ محمود عوض النجدي مدير عام هيئة الأوقاف، والمهندس فتحي دسوقي وكيل وزارة الإسكان بهيئة الأوقاف، والأستاذ عصام محمد صالح مدير عام منطقة الأوقاف بطنطا، والأستاذ هشام السيد عباس مدير الشئون القانونية بمنطقة الأوقاف بطنطا، والأستاذ سعد سمير مدير منطقة الأوقاف بالمحلة الكبرى، والأستاذ قدري الطنوبى مدير الشئون القانونية بمنطقة الأوقاف بالمحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الوقفية غير المستغلة، والعمل على استثمارها في مشروعات سكنية وخدمية وتنموية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات أبناء الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي أهمية بالغة لملف استغلال الأصول والأراضي بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الأوقاف يمثل نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل دعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة وحدات سكنية حديثة ومشروعات خدمية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

دعم الأسر والعائلات

وأضاف اللواء الجندي أن المحافظة مستعدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مؤكداً أن الهدف هو الإسراع في تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات إسكانية وخدمية قائمة على أرض الواقع تخدم أبناء المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب وتواكب حجم التطوير الذي تشهده عروس الدلتا في مختلف القطاعات.

توجيهات رئيس هيئة الأوقاف

من جانبه، أكد الأستاذ خالد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أصولها وأراضيها بما يتوافق مع خطط الدولة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن محافظة الغربية بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية تمثل مجالاً واعداً لإقامة مشروعات سكنية وخدمية نوعية تحقق مردوداً مباشراً للمواطن وتخدم احتياجاته.

التعاون بين محافظة الغربية وهيئة الأوقاف

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين محافظة الغربية وهيئة الأوقاف سيكون خطوة مهمة على طريق تنفيذ مشروعات إسكانية وخدمية تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يليق بتاريخ ومكانة الغربية كعروس للدلتا.