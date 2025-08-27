قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
محافظ الغربية ورئيس هيئة الأوقاف يبحثان الاستغلال الأمثل للأراضي الوقفية لإقامة مشروعات سكنية وخدمية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ خالد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة ضم كلاً من: الأستاذ محمود عوض النجدي مدير عام هيئة الأوقاف، والمهندس فتحي دسوقي وكيل وزارة الإسكان بهيئة الأوقاف، والأستاذ عصام محمد صالح مدير عام منطقة الأوقاف بطنطا، والأستاذ هشام السيد عباس مدير الشئون القانونية بمنطقة الأوقاف بطنطا، والأستاذ سعد سمير مدير منطقة الأوقاف بالمحلة الكبرى، والأستاذ قدري الطنوبى مدير الشئون القانونية بمنطقة الأوقاف بالمحلة الكبرى.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الوقفية غير المستغلة، والعمل على استثمارها في مشروعات سكنية وخدمية وتنموية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات أبناء الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي أهمية بالغة لملف استغلال الأصول والأراضي بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع هيئة الأوقاف يمثل نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل دعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة وحدات سكنية حديثة ومشروعات خدمية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.

وأضاف اللواء الجندي أن المحافظة مستعدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مؤكداً أن الهدف هو الإسراع في تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات إسكانية وخدمية قائمة على أرض الواقع تخدم أبناء المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب وتواكب حجم التطوير الذي تشهده عروس الدلتا في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الأستاذ خالد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أصولها وأراضيها بما يتوافق مع خطط الدولة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن محافظة الغربية بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية تمثل مجالاً واعداً لإقامة مشروعات سكنية وخدمية نوعية تحقق مردوداً مباشراً للمواطن وتخدم احتياجاته.

التعاون بين محافظة الغربية وهيئة الأوقاف

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين محافظة الغربية وهيئة الأوقاف سيكون خطوة مهمة على طريق تنفيذ مشروعات إسكانية وخدمية تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بما يليق بتاريخ ومكانة الغربية كعروس للدلتا.

خالد عليش

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

لطيفة

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

