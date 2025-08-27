قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
تحقيقات وملفات

البيئة والتنمية المحلية تتعاونان مع برنامج الأمم المتحدة لتعزيز المدن الخضراء والمحميات النموذجية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " برئاسة أحمد رزق مدير مكتب مصر بالبرنامج وبحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة والاستشاريين ببرنامج الهابيتات .

اجتماع الهابيتات 

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية مع وزارة البيئة لتعظيم الربط بين الآليات التمويلية والصناديق الدولية الخاصة بقضايا التكيف مع المناخ والتنوع البيولوجي وملفات التنمية المحلية وترجمة هذه الأنشطة عبر تدخلات في المدن والمحافظات المصرية .

صندوق المناخ الاخضر

وتضمنت الملفات استعرضها وفد الهابيتات للتعاون مع وزارة البيئة مشروع الجاهزية لصندوق المناخ الأخضر وتطبيق أداة الاستثمارات في المخلفات وتحسين وتطوير إدارة المخلفات بالمحافظات والاستفادة بإمكانيات المنظومة وجذب الاستثمارات في مجال تدوير المخلفات ، كما تم مناقشة مشروع الواحة المستدامة من خلال دمج استعادة التنوع البيولوجى وممارسات التكيف مع المناخ والذي سيتم تنفيذه بواحة الفرافرة بالوادي الجديد لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.

تغيير المناخ

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى بحث آليات تعزيز مرونة ومساعدة محافظتى الإسكندرية ومطروح فيما يخص قضايا التكيف ومواجهة تغير المناخ والاستفادة من مخرجات المشروعات الخضراء الذكية وتطوير المرافق والبنية التحتية وتحسين جودتها واستيعابهما لآثار التغيرات المناخية، كما تم استعراض مشاركة UN - habitat فى الحوار المجتمعى الخاص بالخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بعدد من المحافظات وهى الأقصر قنا والبحر الأحمر وجنوب سيناء والبحيرة.

ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بأهمية دعم محمية الفرافرة بآليات الرصد والمتابعة والمراقبة وتوفير الخدمات للزائرين وتمهيد وتخطيط الطرق ودعم البنية التحتية والخدمات والمرافق في المدينة و الإنارة بالطاقة الشمسية لتكون " محمية نموذجية" والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى بما يساعد على تنمية المحمية وتكرار هذا النموذج بعد نجاحه في محافظات أخرى في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة البيئة لهذا الملف ، بالإضافة إلى دراسة مشاركة المواطنين بالواحة في منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية عبر المنصة وعرض منتجاتهم المختلفة .

كما أشارت د.منال عوض إلى أهمية التنسيق الجيد فيما يخص استراتيجية التكيف مع المناخ بمحافظاتى الجيزة والإسكندرية والاستفادة من الدراسات الموجودة لدى وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين في هذا المجال المهم ، مشيرة إلى أهمية أن يتم التنسيق فيما يخص مشروع الصندوق الأخضر للمناخ مع المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " الجاري تنفيذها بالمحافظات لتحويل بعض المدن التي شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الماضية الى مدن خضراء ومن بينها مدينة إسنا لتصبح مدينة خضراء.

وفيما يخص مجالات عمل وزارة التنمية المحلية .. تم مناقشة آليات البناء على الشراكة الناجحة الجارية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع التجارية في منطقة العتبة بالقاهرة ، واستمرار التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة الأسواق المحلية والمسارات والفراغات العامة والجاري التعاون فيها بين الوزارة وبرنامج (الهابيتات) في مدينة رشيد بالبحيرة وبمنطقتى العرب والمناخ ببورسعيد بما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز البيئة العمرانية وتحقيق التنمية الحضرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم البدء في تطوير بعض الأسواق التجارية ( الشارع التجارى والمحمدى) بمدينة بورسعيد لتحسين البنية التحتية والمسارات والحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة وجذب الزائرين ، مشيرة إلى أنه سيتم البدء أيضاً في تطوير شارعي دهاليز الملك والشيخ قنديل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة للحفاظ على المظهر الحضارى والأثري والتاريخي للمدينة وتوفير فرص عمل مستدامة والقضاء على أي تشوهات للمبانى الموجودة في تلك المنطقة.

التنمية المحلية الهابيتات منال عوض تغيير المناخ

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

أمين البحوث الإسلامية: إحياء ذكرى المولد النبوي إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية

أمين البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي إحياء لمعاني الرحمة في حياتنا اليومية

اليقين بالله

أسرار اليقين بالله .. مراتبه وأنواعه وكيفية الوصول إليه

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

مع قرب عودة المدارس.. حضري لانشون صحي في البيت بدون مواد حافظة

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

ﻣ�قﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

