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تكنولوجيا

ساعات أبل الذكية تنجو من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. تعرف على القرار

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:44 ص
ساعات أبل الذكية
ساعات أبل الذكية تخرج سالمة من الحرب التجارية بين الصين وأمر
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ندى على
وافقت وزارة التجارة الأمريكية على استبعاد ساعة أبل Apple Watch، من قرارات التعريفات الجمركية التي تطبقها الحكومة الأمريكية على السلع المستوردة من الصين كجزء من حربها التجارية ضد بعض الشركات الصينية، ومن ضمنها شركة تصنيع الهواتف هواوى.  

وطبقت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، في سبتمبر العام الماضى، تعريفات جمركية على السلع المستوردة من الصين، الأمر الذي أثر على مجموعة واسعة من منتجات أبل، بما في ذلك ساعات أبل ، وHomePod، وأجهزة كمبيوتر ماك، وكل سماعات الرأس، ومنتجات أبل الأخرى. 

كانت شركة أبل، قدمت التماسا إلى وزارة التجارة الأمريكية  في نوفمبر الماضى، لاستبعاد منتجاتها من التعريفات الجمركية، الأمر الذي جعل استيراد السلع للبيع في الولايات المتحدة أكثر تكلفة. 

وذكرت وكالة بلومبيرج، أن هذا القرار يعنى أن ساعات أبل الذكية، ستصبح أرخص سعرا  بمجرد تفعيل القرار. 

كانت التعريفات الجمركية، التي تم تطبيقها كجزء من حرب تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، قد زاد من تكلفة استيراد ساعات أبل الذكية  بنسبة 15%، ثم انخفضت هذه النسبة إلى  إلى 7. 5% في شهر فبراير الماضى، كجزء من اتفاق مع بكين لتخفيف بعض أسعار التعريفات الجمركية. 

كانت الحكومة الأمريكية قررت منع كل الشركات الأمريكية من شراء أى معدات من شركات هواوى وZTE الصينيتين، من خلال استخدام أموال التمويل الفيدرالى.  

وصدق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، يوم الخميس الماضى، والذى ينص على منع كل الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات الصينية خاصة شركتى هواوى و ZTE لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى الأمريكى.

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية، في شهر مايو العام الماضى، عملاق تصنيع الهواتف شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجارى، وتتجه الولايات المتحدة لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشلت في وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية خاصة تكنولوجيا 5G.
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