وزير الخارجية الأمريكي في زيارة عاجلة إلى قطر.. لماذا؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء "مايك بومبيو" زيارة عاجلة إلى قطر.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "بومبيو" سيزور الدوحة للقاء مسئولين من طالبان في طريق عودته من أفغانستان.

وأضافت أن وزير الخارجية سيحدث قادة طالبان أثناء لقائهم بالدوحة لحثهم على مواصلة الالتزام باتفاق السلام الأفغاني.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من اليوم وصول بومبيو إلى أفغانستان.





ومساء أمس، قال مسئولون إن طالبان وحكومة أفغانستان عقدتا اجتماعا عبر تطبيق سكايب، لبحث الإفراج عن السجناء مما أنعش آمال إحراز تقدم فى مسألة حالت دون تعامل الجانبين وهددت عملية السلام الوليدة فى أفغانستان.





وكان الخلاف قد دب بين الجانبين حول الإفراج عن السجناء فى وقت أرادت فيه الحكومة الأفغانية إفراجا مرحليا ومشروطا بينما أرادت طالبان الإفراج عن جميع السجناء دفعة واحدة وفق المنصوص عليه فى اتفاق سلام وقعته مع الولايات المتحدة فى الدوحة الشهر الماضي.



