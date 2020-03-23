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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي في زيارة عاجلة إلى قطر.. لماذا؟

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء "مايك بومبيو" زيارة عاجلة إلى قطر.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "بومبيو" سيزور الدوحة للقاء مسئولين من طالبان في طريق عودته من أفغانستان.

وأضافت أن وزير الخارجية سيحدث قادة طالبان أثناء لقائهم بالدوحة لحثهم على مواصلة الالتزام باتفاق السلام الأفغاني.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من اليوم وصول بومبيو إلى أفغانستان.

ومساء أمس، قال مسئولون إن طالبان وحكومة أفغانستان عقدتا اجتماعا عبر تطبيق سكايب، لبحث الإفراج عن السجناء مما أنعش آمال إحراز تقدم فى مسألة حالت دون تعامل الجانبين وهددت عملية السلام الوليدة فى أفغانستان.

وكان الخلاف قد دب بين الجانبين حول الإفراج عن السجناء فى وقت أرادت فيه الحكومة الأفغانية إفراجا مرحليا ومشروطا بينما أرادت طالبان الإفراج عن جميع السجناء دفعة واحدة وفق المنصوص عليه فى اتفاق سلام وقعته مع الولايات المتحدة فى الدوحة الشهر الماضي.

وهدد الجمود الذى اعترى قضية الإفراج عن السجناء بتعطيل عملية السلام بعد أن تم التفاوض عليها بعناية والنص عليها فى اتفاق السلام الذى شمل ايضا انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب استمرت أكثر من 18 عاما، وقال المسؤولون إن الجانبين تحدثا لما يزيد على ساعتين فى الاجتماع الذى قدمت التسهيلات الخاصة به الولايات المتحدة وقطر.
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