إيد واحدة.. مؤسسات المجتمع تتكاتف لمواجهة لعنة كورونا.. توزيع 4 آلاف كمامة وجوانتي على العاملين بمياه الشرب في الفيوم.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمعابد في الأقصر

إيد واحدة.. لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المحافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للمرور على المحلات المخالفة ببنها

استمرار تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمعابد في الأقصر

"مستقبل وطن" يواصل حملة مجابهة فيروس كورونا فى كفر الشيخ









و قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عواد أحمد، سكرتير عام المحافظة، واللواء علاء عزمي، نائب مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة، للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا.





وقام محافظ القليوبية بتفقد شوارع مدينة بنها للاطمئنان على الالتزام بغلق المقاهى والكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات التي لم تلتزم بقرار الإغلاق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





وأكد المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وأرواحهم، وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية.





وناشد المواطنين الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورورنا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشاره، والحرص على بقاء المواطنين في منازلهم قدر المستطاع.





فيما أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة.





يأتى ذلك فى إطار استمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





فيما أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال فرق التطهير والتعقيم التى تستهدف المنشآت الحكومية والعامة.





يأتى ذلك فى إطار استمرار أعمال التطهير والتعقيم للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر أنه تم الانتهاء من تعقيم عدد من المزارات الأثرية، والتى تضمنت كلا من دير الراهبات ودير المحارب ومعبدى حتشبسوت وهابو بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، وكذلك مقر الأمن الوطنى و الشهر العقارى والتضامن الاجتماعي، كما تم تطهير عدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المنشآت وفقا لخطة تتضمن جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك لضمان انحسار الفيروس وعدم انتشاره.





بينما يواصل حزب "مستقبل وطن" فى محافظة كفر الشيخ حملته لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس اللعين.





وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن"، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وأطلقت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة حملة للوقاية من فيروس كورونا لتطهير وتعقيم دار الحنان لرعاية اليتيمات، فضلًا عن قيام أمانة مركز البرلس بتطهير وتعقيم بعض الأماكن المهمة بمدينة بلطيم، بالإضافة إلى توزيع منشور للتعريف بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.





وقال حسام عزت، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة: "قمنا بتطهير وتعقيم دار الحنان لليتيمات بمدينة كفر الشيخ بالكامل، وتم تعقيم الاستراحات الخاصة بالفتيات والمشرفات والإدارة والحديقة وغيرها"، معبرًا عن شعوره بسعادة غامرة من مسئولى دار الحنان والمقيمات بها.





من ناحية أخرى، قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البرلس بحملة لتطهير وتعقيم عدد من الأماكن بمدينة بلطيم، بالإضافة إلى توزيع منشور للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية مجابهته.





وقال المهندس أحمد كمال عطية، أمين الحزب بمركز البرلس، إنه تم تعقيم مكتب البريد والسوق العمومية وماكينات الصرف الآلي وعدد من المساجد والشوراع الرئيسية والفرعية بالمدينة بحضور محمود الخطيب، أمين إعلام مركز البرلس، وعزة الدعدر، أمينة المرأة بالمركز، وأعضاء هيئة مكتب البرلس.





ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.





كما أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم شراء ٤ آلاف كمامة وجوانتى من أجل توزيعها على العاملين من أجل مواجهة فيروس كورونا المتجدد، وأيضا من أجل الحرص على سلامة العاملين وبيئة العمل.





وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحرصه على صحة وسلامة العاملين .





وقال اللواء هشام درة إنه نظرا لظهور فيروس كورونا المتجدد وزيادة إقبال المواطنين على شراء الكمامات والأدوات الوقائية، تشهد السوق عجزا صارخا فى توافرها، مما استوجب على الشركة شرائها بأى ثمن أو تكلفة، حيث تم شراء هذه الكميات من محافظة أسيوط.





وأضاف: "وتم الاتفاق أيضا مع مصنع نجع حمادى لقصب السكر لتوفير كميات من الكحوليات لاستخدامها كمطهرات، وذلك حفاظا على سلامة وصحة العاملين داخل الشركة لأن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية التى ترتقى وتتقدم الشركة على يديها.

وأشار إلى أنه تم تعقيم جميع المبانى والمحطات التابعة للشركة ضد هذا الفيروس اللعين، وتوزيع المطهرات والكحول على العاملين والتنبيه عليهم بصفة مستمرة بجميع الارشادات التى أعلنت عنها وزارة الصحة، والتى تمنع عدم انتشار وانتقال الفيروس بين الأشخاص.

كما كلف رئيس مجلس الإدارة، العقيد محمد كمال، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، بتوفير جميع سبل السلامة وبيئة العمل المناسبة التى من خلالها يستطيع العامل إنجاز مهامه دون التعرض لأى إصابة أو أمراض أو نقل عدوى.

من جانبه، قال العقيد محمد كمال إنه سيتم توزيع الكمامات والجوانتيات على العاملين بقطاع مياه الشرب وقطاع الصرف الصحى والقراء والمحصلين، ثم يتم التوزيع على كل موظف يتعامل مباشرة مع الجمهور كأسلوب من أساليب الوقاية ضد فيروس كورونا، وطبقا للإرشادات التى أعلنت عنها وزارة الصحة.

تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، حملات تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية ودور العبادة والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف مواجهة فيروس كورونا اللعين.