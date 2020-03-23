علي معلول يساهم في حملات مواجهة فيروس كورونا

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مساهمة علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس، في حملات التبرع لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللاعب الدولي علي معلول يساهم في مجهودات الدولة من خلال تبرعه بمبلغ مالي للحساب البنكي المخصص لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وكان الاتحادان المصري والتونسي لكرة القدم قد أصدرا قرارهما بتعليق الدوري0 المحلي في البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا.