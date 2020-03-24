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مرأة

بالويفي.. هنا شيحة تبهر متابعيها بتسريحة شعر مختلفة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:14 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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آية التيجي
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت هنا شيحة بتسريحة شعر مختلفة ومميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت هنا شيحة على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: احلي حاجة في الدنيا هي أحلامنا وأمنياتنا.. لان من غيرها مفيش حياة.. الحياة موجودة لتحقيق الأحلام والخيال .. ولولا الخيال والأحلام.. لأصبحت الحياة مستحيلة ولا تعاش .. ‎لسه بدوّر علي البهجة وحب الحياة .. ‎كلنا هذا الانسان الباحث عن الحب والأمل والسعادة.. 💚💚💚.

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وظهرت هنا شيحة بتيشرت باللون الأسود، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الويفي والمموجة بشكل واسع، وهو ما أبرز من ملامحها بشكل كبير.

فيما أبرزت هنا شيحة جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع الكحل الأسود، مع الآي شادو، فيما اختارت اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه.

واختارت هنا شيحة بعض الاكسسورات الأنيقة لتبرز من رقة وجمال إطلالتها، حيث ارتدت بعض القلادات حول رقبتها باللون الذهبي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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