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فن

اخبار الفن.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. أول صور لابنة ناهد جبر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:10 ص
ياسمين صبرى واحمد
ياسمين صبرى واحمد ابو هشيمة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

توفيت صباح اليوم، الإثنين، مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والذي أعلن منذ فترة قصيرة عن خطوبته لـ ياسمين صبرى. 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورا لابنة الفنانة ناهد جبر والتى وافتها المنية منذ قليل. 

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه رسالة الى المواطنين بشأن انتشار فيروس كورونا وللرد على بعض الآراء التى تنادى بضرورة فرض حظر التجول.

نشب بين الفنانة ريم البارودي واحد متابعيها خلاف حاد وصل إلى حد التراشق وذلك فور نشرها فيديو جديد من برنامجها "شارع النهار" المذاع على قناة النهار. 
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