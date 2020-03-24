اخبار الفن.. صورة جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. أول صور لابنة ناهد جبر

توفيت صباح اليوم، الإثنين، مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والذي أعلن منذ فترة قصيرة عن خطوبته لـ ياسمين صبرى.