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توك شو

إسعاد يونس تعرض منتجات مصرية تظهر قريبا بمصانع الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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هاني حسين
خصصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، لعرض المنتجات التي يتم صناعتها في مصر والترويج لها.

واستضافت إسعاد يونس، الإعلامي شريف مدكور كي يشاركها في تقديم فقرات الحلقة التي يعرض فيها مجموعة متميزة من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر.

وفي أولى فقرات الحلقة استعرضت إسعاد يونس السخان الديجيتال الذي سيتم طرحه قريبا في  معارض الإنتاج الحربي وبأسعار  مناسبة للجميع.

ومن جانبه قال الإعلامي شريف مدكور:"  كل حاجة مصري من اول النظارة إلى الجزمة، والقميص والجاكيت مصري الصنع".

وتابع شريف مدكور:"   الجزمة صنعها لي شابان من محافظة الإسكندرية".

وأكمل شريف مدكور:"  لما بسافر برة مصر باخد معايا تيشيرتات عليها توت عنخ آمون والآثار المصرية، وبحب اعمل دعايا لمصر في أي بلد أسافر إليها.

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