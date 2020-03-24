AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سعفان: نتواصل مع أصحاب المصانع لتوجيههم بتخفيض العمالة.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:25 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن رفض الهيئات والمصالح تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين؛ هو أمر مثار من الأسبوع الماضى؛ وذلك لأن هناك الكثير من الناس لم يكن لديهم نوعا من التخوف المتواجد الآن.

وأضاف محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سى ، أن اليوم أصبح هناك نوع من انواع التغير كما انني سوف اتواصل مع أصحاب المصانع الممتنعين لتوعيتهم لمصالحهم قبل مصالح العمال .

وأوضح محمد سعفان ، أن منذ أمس ونحن نتواصل مع أصحاب المصانع في الإسماعيلية وقاموا بإعطاء العمال إجازة لمدة 12 يوما وهذا يؤكد على أن هناك أصحاب أعمال شرفاء.

وتابع محمد سعفان ، أن وضع مصر لا يزال جيد ونحن لا نريد ان نصل الى السيناريو السيء وهذا لن يحدث إذا قام كل منا بدوره .

واكمل محمد سعفان ، أن الوزارة ستتواصل مع اصحاب المصانع للتنبيه بأهمية تخفيض العمالة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سعفان: أصحاب العمل ملزمون بصرف العلاوات طبقا لقدراتهم المالية.. فيديو

سعفان أمام لجنة برلمانية: كرامة العامل المصري خط أحمر في دول العالم.. واللجنة توصي بأهمية مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي يتواجد بها عمالة

وزير القوى العاملة يعلن قرار هام للعمال في القطاع الخاص .. شاهد

القوى العاملة تصدر قرارا مهما للعاملين بالقطاع الخاص لحمايتهم من كورونا

وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة الأولى بالرعاية .. فيديو

سعفان: القطاع الخاص خفض العمالة للحد من انتشار كورونا

ترشيحاتنا

عامل على باب الله وعايز 500 جنيه.. إعانة كورونا ادخل هنا.. فيديو

من 10 لـ 12 ساعة.. وزير الإعلام يكشف عن إمكانية تطبيق حظر التجول بسبب كورونا .. فيديو

وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس ..فيديو

شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

شريف إكرامي يحسم قرار انتقاله للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاهد.. التعديل الجديد على رولز رويس كالينان.. صور

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير