سعفان: نتواصل مع أصحاب المصانع لتوجيههم بتخفيض العمالة.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن رفض الهيئات والمصالح تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين؛ هو أمر مثار من الأسبوع الماضى؛ وذلك لأن هناك الكثير من الناس لم يكن لديهم نوعا من التخوف المتواجد الآن.





محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سى ، أن اليوم أصبح هناك نوع من انواع التغير كما انني سوف اتواصل مع أصحاب المصانع الممتنعين لتوعيتهم لمصالحهم قبل مصالح العمال . وأضافقناة





وأوضح محمد سعفان ، أن منذ أمس ونحن نتواصل مع أصحاب المصانع في الإسماعيلية وقاموا بإعطاء العمال إجازة لمدة 12 يوما وهذا يؤكد على أن هناك أصحاب أعمال شرفاء.





وتابع محمد سعفان ، أن وضع مصر لا يزال جيد ونحن لا نريد ان نصل الى السيناريو السيء وهذا لن يحدث إذا قام كل منا بدوره .





واكمل محمد سعفان ، أن الوزارة ستتواصل مع اصحاب المصانع للتنبيه بأهمية تخفيض العمالة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .