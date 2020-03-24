مطهر فعال يقضي على الفيروسات تنتجه مصانع الإنتاج الحربي.. تعرف عليه

خصصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، لعرض المنتجات التي يتم صناعتها في مصر والترويج لها.





واستضافت إسعاد يونس، والإعلامي شريف مدكور كي يشاركها في تقديم فقرات الحلقة التي يعرض فيها مجموعة متميزة من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر.





واستعرضت إسعاد يونس، المطهرات التي تنتجها مصانع الإنتاج الحربي، والتي تنتج من الكحول الإيثيلي، ومتواجد في كافة منافذ الإنتاج الحربي .





ومن جانبه قال الإعلامي شريف مدكور:" كل حاجة مصري من اول النظارة إلى الجزمة، والقميص والجاكيت مصري الصنع".





وأكمل شريف مدكور:" لما بسافر برة مصر باخد معايا تيشيرتات عليها توت عنخ آمون والآثار المصرية وبحب اعمل دعايا لمصر في أي بلد أسافر إليها.