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فن

إصابة وزيرة وإعلامية شهيرة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:20 ص
كورونا
كورونا
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أحمد إبراهيم
أعلنت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مي شدياق في بيان إعلامي لها، نشر في المواقع والصحف اللبنانية: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فورًا الى الحجر المنزلي".

وأضافت مي شدياق: "أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضحت شدياق في بيانها قائلة :  " حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبًا انشالله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".
إصابة وزيرة وإعلامية شهيرة بفيروس كورونا
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