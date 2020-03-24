إصابة وزيرة وإعلامية شهيرة بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وقالت مي شدياق في بيان إعلامي لها، نشر في المواقع والصحف اللبنانية: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فورًا الى الحجر المنزلي".





وأضافت مي شدياق: "أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".



