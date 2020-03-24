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رياضة

عبدالرحمن جبنة يكشف سر تسميته وعدم انتقاله للدوري الألماني.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:19 ص
عبدالرحمن جبنه
عبدالرحمن جبنه
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ياسمين تيسير
أكد عبدالرحمن خالد "جبنه" نجم المقاولون العرب، ان إبن عمه هو من أطلق عليه لقب "جبنه"، نظرا للون بشرته، الذى يتشابه مع لون الجبنة.    
                                      
وأضاف عبدالرحمن خالد، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، أنه بدأ مسيرته فى إمبابة ثم البنك الأهلى ومنه إلى انبي ، الذى طور من مستواه كثيرا نظرا لإهتمامهم الشديد بقطاع الناشئين.

وتابع :"أُصبت وأنا في قطاع الناشئين بنادي إنبي بقطع في الرباط الصليبي وعند شفائي وجدت أن فريق مواليد 1995 تم إلغائه وتصعيد اللاعبين به، ولم أجد ناديًا ألعب لصالحه فتركت كرة القدم واعتزلت اللعبة حتى طلب مني صديق لي الذهاب معه لفريق البنك الأهلي والتدرب فوافقت وحينما انضممت ظهرت بشكل جيد فتعاقد معي المقاولون العرب".

وأوضح عبدالرحمن خالد، أنه تلقى عرضا خارجيا من شتوتجارت الألمانى ولكن الإصابة منعته من الإحتراف، موضحا إنه أجرى عملية الرباط الصليبي 3 مرات ولكن لرغبته الشديد فى استعادة مستواه وإكمال مشواره مع الكرة، كان ينجح فى الانتصار على الإصابة.

وأكمل :" رغم الإصابة، أردت إثبات ذاتي لكل من شكك في قدراتي، وقدمت مباريات جيدة، وبدأ المحللون لكرة القدم يتحدثون عني بشكل جيد، كما بدأت مفاوضات الأندية معي ولعل أبرزهم الأهلي عن طريق عصام سراج و الزمالك عن طريق إسماعيل يوسف، ولم تقتصر العروض على الأندية المحلية؛ بل وصلت عروض رسمية للمقاولون من نادي بازل السويسري و شتوتجارت الألماني لضمي ".


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