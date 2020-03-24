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مصر الخير: دعم مالي للعمالة المؤقتة وإمداد المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عن  دعم المؤسسة للمواطنين بكل مايلزم لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"،  والمذاع على فضائية "الأولي المصرية"، أنه يتم توفير كرتونة مواد غذائية ودعم مادي للعمالة المؤقتة ويتم إيصالها للأسر،  فضلا عن مواد الحماية والتطهير من شنطة وقاية بها مطهر ومنظفات وفقا لما أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى ان المؤسسة هدفها تجاوز المصريين للأزمة بأقل الخسائر ، مردفة:"هذا هو الهدف الأغلي والأسمي".

ونوهت إلى أنه تم إمداد المستشفيات التى تواجه  كورونا بأجهزة تنفس صناعي؛ لمتابعة حالات المصابين على أكمل وجه.
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