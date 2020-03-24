عقب اعترافها بارتفاع حرارتها.. موقف كوميدي لـ ترامب مع منسقة البيت الأبيض.. فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاءـ، وهو يمزح مع منسقة البيت الأبيض لمكافحة كورونا بربرا بريكس، عقب قولها إنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة.





وقالت منسقة البيت الأبيض أثناء المؤتمر الصحفي: "إنني غبت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الحضور بسبب ارتفاع درجة حرارتي".





وابتعد ترامب- عقب هذا التصريح- عنها، بشكل ساخر؛ في إشارة إلى تعرض المصابين لفيروس كورونا المستجد لارتفاع في درجة الحرارة.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بداية التجارب السريرية لعلاج الملاريا في الولايات المتحدة من أجل استخدامه في علاج فيروس كورونا.