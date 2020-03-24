الصين تقرر إخضاع القادمين إلى أراضيها لعزل مركزي ابتداء من 25 مارس

أعلت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، وضع كل من يصل إلى أراضيها من الخارج في حجر صحي مركزي، وإخضاعه للكشف الطبي اعتبارا من الغد 25 مارس.





فيما أعلن إقليم هوبي الصيني، تسجيل إصابة بفيروس كورونا، عقب 5 أيام دون أي إصابات.





وحذرت إحدى كبار خبراء فيروس كورونا التاجي في الصين من أن البلاد تواجه تفشيًا ثانويًا بسبب العدد المتزايد من الإصابات المكتشفة بين الوافدين الجدد من الخارج.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت البروفيسور لي لانجوان، عضو فريق خبراء بكين المعني بالفيروس، إنها "قلقة للغاية من أن تؤدي الحالات القادمة من الخارج إلى انتشار وباء آخر واسع النطاق في بلدنا.





جاء تعليقها بعد أن أبلغ مسؤولو الصحة عن أول حالة في البلاد لشخص يعتقد أنه أصيب بالفيروس، من شخص آخر عائد من الخارج.