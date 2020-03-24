ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت التعليقات كالتالي:





‏شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي

مظاهرة في ‎#اسكندريه ضد ‎#الكرونا





‏اسكندريه دلوقت تسغيث بالله في مشهد مهيب يقشعر له البدن

ياااااارب

‎#اسكندريه





‏نزلو غزوة الكورونا الحكومة جريت وراهم ‎#اسكندريه





‏‎#عاجل كورونا تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فى الاسكندرية

‎#اسكندرية





‏‎#اسكندريه





في مشهد مهيب وبحناجر باكيه.. يستغيث الاهالي في الإسكندرية من هذا الوباء..

جمال المشهد انه في كل الإسكندرية وبدون ترتيب مسبق.. بل بدأها احداهم وانتشرت في كل المدينة

مشهد فعلا مبكي.. افضل حلين للابتعاد عن هذا الوباء

اولا التضرع الى الله عزوجل

ثانيا.. اقعد في البيت





‏وزارة الصحة: المرض بيزيد انتشاره في التجمعات

‎#اسكندريه : يبقى نعمل مظاهرة ضده

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اسكندرية ؛ بعد تحول التكبير من شرفات المنازل إلى تجمع لعدد كبير من المواطنين بالشوارع؛ للهتاف والتكبير.