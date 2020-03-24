فى عيد ميلاد نادية الجندى.. تعرف على أزواج نجمة الجماهير

وصفت نادية الجندي علاقتها بالحب خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار ببرنامج "الأحد منحكي" على قناة "الغد" بالضعف.





وأضافت الجندي أن الظلم كذلك يضعفها وأنها تعرضت لقدر كبير منه، لكنها كانت تفوض أمرها إلى الله في كل مرة، ونفت إمكانية الحياة بالنسبة لها بدون الحب، أولا لأنها من برج الحمل العاطفي والرومانسي جدا، ثم لأن الفنان يجب أن يكون عاطفيا، ويعيش دائما حالة حب.



