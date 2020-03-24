سجلت كوريا الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/، 76 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، من بينهم 20 حالة قادمة من الخارج، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 9037 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم، أنه بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 120 حالة بزيادة قدرها 9 حالات مقارنة مع اليوم الذي سبقه، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد أن تعافوا تماما من فيروس كورونا المستجد، بمقدار 341 شخصا ليصل الإجمالي إلى 3507 أشخاص.



وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 348,582 شخصا، وقد جاءت نتائج الاختبار سلبية لـ 324,105 منهم، وجاري إجراء الاختبار على الـ 15,440 شخصا الباقين.

