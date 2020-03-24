محافظة القاهرة تؤكد استمرار إغلاق المحال طوال اليوم.. فيديو

قال اللواء ابراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه بعد ظهور قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، بدأت المحافظة بفرض إغلاق المحلات التجارية من الساعة 7 مساء، وان كانت الاستجابة في البداية غير كبيرة.





وتابع اللواء إبراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه بعد ذلك أصبح هناك استجابة كبيرة من أصحاب المحال، ولكن مازال هناك مشكلة من اقتزاز بالمواطنين في منطقة العتبة والموسكي بسبب تواجد الباعة الجائلين وهذا يمثل خطورة كبيرة في تلك الفترة.





واضاف انه تم منع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع طوال اليوم وخاصة في منطقة الموسكي والعتبة، موضحا أنه كان هناك رد فعل عكس المتوقع وان تم ادراك الموقف والتعامل معه من خلال الباعة الجائلين وتعاون كبير للحفاظ على صحة المواطنين.





واوضح ان يوميا يتم خروج مجموعة من افراد الشرطة ويمرون على كل شوارع القاهرة الرئيسية والفرعية لفض اي تجمعات، مؤكدًا على ان هناك اجراءات وقرارات يومية وجادة من قبل مؤسسات الدولة وهذا لتدارك الموقف بشكل امن والحفاظ على المواطنين.

واشار الى ان من يخالف هذه القرارات سيتعرض لعقوبة صارمة ويتم غلق تام لمحله لمدة شهر.