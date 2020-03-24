AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظة القاهرة تؤكد استمرار إغلاق المحال طوال اليوم.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:15 ص
اختفاء مشهد العتبة
اختفاء مشهد العتبة والموسكي من الباعة الجائلين
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال اللواء ابراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه بعد ظهور قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، بدأت المحافظة بفرض إغلاق المحلات التجارية من الساعة 7 مساء، وان كانت الاستجابة في البداية غير كبيرة.


وتابع اللواء إبراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه بعد ذلك أصبح هناك استجابة كبيرة من أصحاب المحال، ولكن مازال هناك مشكلة من اقتزاز بالمواطنين في منطقة العتبة والموسكي بسبب تواجد الباعة الجائلين وهذا يمثل خطورة كبيرة في تلك الفترة.


واضاف انه تم منع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع طوال اليوم وخاصة في منطقة الموسكي والعتبة، موضحا أنه كان هناك رد فعل عكس المتوقع وان تم ادراك الموقف والتعامل معه من خلال الباعة الجائلين وتعاون كبير للحفاظ على صحة المواطنين.


واوضح ان يوميا يتم خروج مجموعة من افراد الشرطة ويمرون على كل شوارع القاهرة الرئيسية والفرعية لفض اي تجمعات، مؤكدًا على ان هناك اجراءات وقرارات يومية وجادة من قبل مؤسسات الدولة وهذا لتدارك الموقف بشكل امن والحفاظ على المواطنين.

واشار الى ان من يخالف هذه القرارات سيتعرض لعقوبة صارمة ويتم غلق تام لمحله لمدة شهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: عقوبات صارمة ضد مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي.. فيديو

غرامة 10 آلاف جنيه.. محافظ القاهرة يكشف عقوبات المحلات المخالفة

لا حياة لمن تنادي.. رغم تحذيرات الحكومة الشديدة.. آلاف المواطنين بسوق العتبة.. فيديو وصور

محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة بعد إزالة الباعة الجائلين.. صور

شاهد .. ماذا فعل كورونا في ميدان العتبة وشوارعها

القاهرة: غلق محال المخالفين لقرارات الحكومة لمدة شهر.. ورفع إشغالات العتبة.. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سامية أمين.. عمرها الحقيقي وزواجها من فنان شهير

في عيد ميلاد ميسرة.. عمرها الحقيقي وسر عدم إنجابها

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

تطور خطير.. الصحة العالمية تحذر من انفجار أعداد المصابين بفيروس كورونا

عرض لفترة محدودة..اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجا بـ1650 جنيهًا

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان