AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:58 م
حملة امنية مكبرة
حملة امنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار اغلاق المحال التجارية
Advertisements
شمس يونس
أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر أيمن الشريف أعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية  بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر.

وقد قاد الحملة  كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري  للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أشاد رئيس مدينة الأقصر باستجابة الغالبية العظمي من أبناء مدينة الأقصر لقرار الغلق مقدما لهم الشكر علي معاونة  الأجهزة التنفيذية والامنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة  بمختلف أنحاء الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وذلك من الساعة السابعة مساءًا الى السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثني من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور
حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور
حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور
حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور
حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات بالدقهلية من الـ 7 مساء

نائب: إغلاق المحال العامة ضرورة.. والتجمعات بؤرة انتشار كورونا

بسبب كورونا .. محافظ القاهرة يغلق المحلات والمقاهي بمدينة نصر ..شاهد

شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

نائب محافظ المنيا يتابع غلق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية

ترشيحاتنا

العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا

إصابة مدير أعمال محمد حماقي.. تفاصيل

حقيقة دخول أحمد حجازي الحجر الصحي بسبب كورونا

قرار جديد من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

حقيقة إصابة فضل شاكر بـ فيروس كورونا

شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز