حملة أمنية مكبرة بالأقصر لتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية.. صور

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر أيمن الشريف أعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر.





وقد قاد الحملة كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





كما أشاد رئيس مدينة الأقصر باستجابة الغالبية العظمي من أبناء مدينة الأقصر لقرار الغلق مقدما لهم الشكر علي معاونة الأجهزة التنفيذية والامنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



