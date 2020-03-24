لمكافحة كورونا.. الصين تعلن استعدادها للتعاون مع مصر لمكافحة الفيروس.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الوضع الآن فى العالم كله أصبح مخيفا، لافتة إلى أنه تم فرض حظر تجول عالميا خوفًا من انتشار فيروس كورونا، كوفيد -19، مؤكدة أن العديد من دول العالم فرضته لتجنب تفاقم الأمر.





وأشارت هند النعسانى خلال برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى ظهر أمس اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصينى شى جين بينج، وأشاد باحتواء بكين لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت فى احتواء انتشار فيروس كورونا، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا فى الصين على مختلف المستويات.





من جانبه، أعرب الرئيس الصينى عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها فى أزمة فيروس كورونا، والتى عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع البلدين، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر فى مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.



