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محافظات

القوى العاملة بسوهاج تنهي إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لـ 3868 عاملا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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خالد رياض
برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنهت القوي العاملة بالمحافظة إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج وذلك لعدد 3868 عاملا غير منتظم بإجمالي مبلغ مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه تستحق الصرف من يوم 29 مارس الحالي وحتي 27 أبريل القادم، ويتم صرفها من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة والغير مسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث قرر وزير القوي العاملة صرف منحة استثنائية بملبغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم مستفيد ومسجل في إدارات العمالة غير المنتظمة .

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