AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

14 يوما إما انتشار وإما انحسار.. تفاصيل الحملة الوطنية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:23 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إنه من منطلق المسئولية الوطنية، أطلق النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حملة بدائرة الجيزة تدعو المواطنين للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوما إما انتشار وإما انحسار" وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما قامت به الدول الأخرى من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأشارت هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن أبو العينين قال، إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، واجب وطني وضرورة قومية رغم ما يؤدي إليه من أعباء اقتصادية للبعض تحتمها علينا الظروف الحالية، مؤكدًا ثقته في أن الشعب المصري الوفي يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه.

وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء.

وأكد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بما لا يدع موطئا للشك، أن المواطن المصري هو قوام الوطن المتين وكلمته العليا، وأن المصريين في المقابل يجب أن يعملوا من أجل الوطن ويمتثلوا لقراراته حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هند النعساني: المؤشرات الأولية تؤكد فوز محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية باكتساح.. فيديو

رواد تويتر في الكويت يطلقون هشتاج قاعد بالبيت.. للحد من انتشار كورونا

مستقبل وطن: غرف عمليات لمتابعة كورونا.. وحملة لتطهير المساجد والكنائس

حسنين: يجب تخفيض وقت وحجم العمالة بقطاع المقاولات مع اتخاذ اجراءات وضوابط مشددة

بيان عاجل من أبو العينين لوقف أعمال المقاولات لمدة 3 أسابيع

عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يدعو الشركات لإعالة العمال الذين صنعوا أرباحها

ترشيحاتنا

أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف بسبب كورونا؟

أبناء المصري الثاني المتوفى بـ كورونا في إيطاليا يصابون بالفيروس

خالف 3 مواد بآداب المهنة.. جمال شعبان يخضع للتحقيق لوصفه دواء لفيروس كورونا.. صور

بعد ارتفاع المصابين لـ 267 حالة.. لبنان يعلن نبأ مطمئنا بشأن انتشار كورونا محليا

خبير يكشف سبب ظهور فيروس كورونا وتأثير حرق جثث الضحايا على البيئة.. حوار خاص

وزير الإعلام: الدولة تتخذ الإجراءات لمواجهة كورونا وعدم الوصول للمرحلة الثالثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان