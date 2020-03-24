14 يوما إما انتشار وإما انحسار.. تفاصيل الحملة الوطنية للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه من منطلق المسئولية الوطنية، أطلق النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حملة بدائرة الجيزة تدعو المواطنين للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوما إما انتشار وإما انحسار" وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما قامت به الدول الأخرى من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشارت هند النعساني خلال برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن أبو العينين قال، إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، واجب وطني وضرورة قومية رغم ما يؤدي إليه من أعباء اقتصادية للبعض تحتمها علينا الظروف الحالية، مؤكدًا ثقته في أن الشعب المصري الوفي يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه.





وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء.



