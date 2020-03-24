AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطور خطير.. الصحة العالمية تحذر من انفجار أعداد المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:41 ص
الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من انفجار أعداد كورونا
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انفجار وشيك فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدناهوم جيبريسوس إنه ما زال من الممكن "تغيير المسار" وحث البلدان على اعتماد استراتيجيات صارمة في إجراءات فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس.

واعتبر تيدروس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس، لكنه وصفها بأنها "إجراءات دفاعية لن تساعدنا على الفوز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتجه للصين لبحث مواجهة فيروس كورونا

الصين: 14 ألفا و840 حالة مصابة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي

الصين: 242 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخطوط الجوية الأمريكية تمدد وقف رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا إلى نهاية أبريل

لابد من إجراءات حاسمة.. الصحة العالمية تحذر من تحول كورونا لـ وباء عالمي

الصحة العالمية: تفشي كورونا بلغ مرحلة حاسمة

ترشيحاتنا

دعاء من كلمتين.. يزيل الهم ويشرح الصدر ويفرج الكرب

خطأ فادح نرتكبه عند استخدام معقم اليدين

طبيبة المنوفية المصابة بـ كورونا: الأعراض بالنسبة لي أخف من البرد.. فيديو

للوقاية من كورونا.. أيهما أفضل الخل أم الكلور أم الديتول ؟

بعد التعافي.. قرار جديد لـ الصين بشأن السفر لـ بؤرة تفشي كورونا

رمضان صبحي يعترف بمشاجرته مع أليو بادجي ويكشف كواليسها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الإصدار الخاص لـ مرسيدس S450 4MATIC بالأسواق الصينية.. صور

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها