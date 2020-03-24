تطور خطير.. الصحة العالمية تحذر من انفجار أعداد المصابين بفيروس كورونا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انفجار وشيك فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.





وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدناهوم جيبريسوس إنه ما زال من الممكن "تغيير المسار" وحث البلدان على اعتماد استراتيجيات صارمة في إجراءات فحص المشتبه إصابتهم بالفيروس.





واعتبر تيدروس أن مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس، لكنه وصفها بأنها "إجراءات دفاعية لن تساعدنا على الفوز".



