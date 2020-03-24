حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء.. تفاصيل

تداولت أنباء، الأيام الماضية عن انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 من خلال الهواء، لتزيد من الرعب لدى الأشخاص في شتى أنحاء العالم.





من جهتها، حسمت منظمة الصحة العالمية أخيرًا حقيقة هذا الأمر، حيث أوضحت أنه ليس هناك أي دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء.





كما أوضحت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.





وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم جيبرييسوس" قد حذر من سرعة انتشار وباء كورونا، حيث قال: "وباء كورونا يصل إلى معظم دول العالم بوتيرة متسارعة"، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة من أغلب دول العالم.