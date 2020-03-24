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محافظات

امكث في بيتك واستشر طبيبك .. مبادرة لأصحاب البالطو الأبيض بالقليوبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

دشن عدد كبير من الأطباء بالقليوبية جروب ومبادرة "أمكث في بيتك واستشر طبيبك" على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " وضم الجروب العديد من التخصصات الطبية حيث تفاعل معه عدد كبير من الأطباء لاستقبال الشكاوى والرد على المواطنين .

وذلك فى إطار الحد من الخروج فى الشوارع وتقليل التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


ولم يقتصر الجروب على الأطباء فقط بل اعلن مجموعة من الصيادلة انضامهم للمبادرة ، مؤكدين انهم سوف يقدمون خدماتهم للمواطنين من خلال كتابة الدواء المطلوب وسيتم توصيله للمكان المطلوب بالمجان .


وذلك حفاظا على المواطنين من النزول إلى الشارع لمواجهة فيروس كورونا المستجد .


من جانبهم أشاد اهالى القليوبية بالمبادرة ، مؤكدين انه فى ظل هذه الظروف فالاستشارات الطبية من داخل المنزل مطلوبة دون الاضطرار للنزول للالتزام بالعزل المنزلي.


وقالت دعاء محمد مدرسة ، ان فيروس كورونا هو أزمة حقيقة ولابد من تكاتف الجميع لمواجهة هذا الوباء ، مشيرة الى ان مبادرة استشر طبيبك من البيت" جاءت فى وقتها لتقديم الاستشارات الطبية للمواطنين للحد من النزول وطمأنة اصحاب الشكاوى المرضية.


واكدت الدكتورة رشاد بيرو اخصائية الرمد ، أن الفكرة بدأت عندما كانت تفكر في عمل تطبيق أو صفحة أو جروب للمساعدة في أزمه عدم استجابة الناس للمكوث في البيت ، وبعد دراسة وجدت أن الجروب كان الفكرة الأفضل والأسهل في التواصل وبمجرد إنشاء الجروب وإضافة زملائها رحبوا جميعا وقبلوا الإضافة وعملوا متطوعين مع مراعاة أن كل التخصصات الطبية متاحة في الجروب.


واضافت أن كل أنواع الاستفسارات تتداول عبر الجروب لكن في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا فالأسئلة الأبرز عن الفرق بين أعراض البرد العادي وأعراض كورونا وطرق الوقاية.


واشارت الى ان الأطباء يقومون بإجراء كشف أولي على الحالات لتوجيهم التوجيه الصحيح ورصد حالات الطوارئ وتوجيها للأماكن اللازمة إلى جانب تبسيط التعامل مع أعراض الحالات البسيطة والسهلة التي من الممكن علاجها في المنزل ولا تستدعي النزول للمستشفيات وزياده التدكس.


وتابعت ان الجروب يستقبل العديد من الشكاوى الطبية منهم حالات أمراض مزمنة تعالج منذ فترات طويلة مما يستدعي نصيحتهم بطرق التعامل والنزول وزيارة الاطباء بعد مرور الأزمة فضلا عن شكاوى بخصوص مناعة الأطفال وكبار السن لمواجهة فيروس كورونا.

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