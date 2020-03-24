AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعيدًا عن جشع التجار..الحكومة تطرح كحول وكمامات للمواطنين بسعر المصنع..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:55 ص
كمامات
كمامات
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن القوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربى دائمًا تقف فى ظهر المصريين والدولة المصرية جنبًا إلى جنب، لافتة إلى ان وزارة الإنتاج الحربى تستعد لطرح عدد من المطهرات فى منافذ البيع بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشارت هند النعساني خلال برنامج صباح البلد عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تتمثل المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للاسطوانات الكبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، حيث تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى  والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ونوهت إلى أنه وفى ظل تقارير ،  أشارت لنقص المواد المطهرة، كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير  كحول ايثيلى 70٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخري، وحيث تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.
 
وأوضحت أنه من المنتظر أن يطرح " كمامات" حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة 40 الف يوميا  وستتزايد الى 100 الف بنهاية الأسبوع.

وأكدت انه ستباع كل المنتجات بسعر التصنيع، موضحة أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس هامة جدًا وتحمى المواطنين من جشع التجار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة نقص الكمامات والكحول تجتاح المحافظات..طمع التجار يشعل الأسعار فوق قدرة الناس على الشراء.. اختفاء مهمات الوقاية والتعقيم من الصيدليات..انتعاش السوق السوداء.. والأهالي يطالبون الدولة بالتدخل العاجل

فيديوجراف.. من فات قديمه.. كورونا يعيد كولونيا 555 للحياة

لمواجهة جشع التجار.. البترول تطرح «مطهر 70%» كحول بأسعار رمزية لدعم محاربة كورونا

توفير السلع والمطهرات بأسعار رمزية ومراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار

البترول تطرح مطهر وجيل مضادين للفيروسات .. اعرف الأسعار

بيان عاجل لمجانية أدوات التعقيم من كورونا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

محافظة القاهرة تؤكد استمرار إغلاق المحال طوال اليوم.. فيديو

خبير يكشف سبب ظهور فيروس كورونا وتأثير حرق جثث الضحايا على البيئة.. حوار خاص

بعد انتصار الصين على كورونا.. مسؤول يحذر من هذا الأمر

حقيقة انتشار فيروس كورونا في الهواء.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان