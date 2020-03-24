بعيدًا عن جشع التجار..الحكومة تطرح كحول وكمامات للمواطنين بسعر المصنع..فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن القوات المسلحة ومصانع الإنتاج الحربى دائمًا تقف فى ظهر المصريين والدولة المصرية جنبًا إلى جنب، لافتة إلى ان وزارة الإنتاج الحربى تستعد لطرح عدد من المطهرات فى منافذ البيع بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأشارت هند النعساني خلال برنامج صباح البلد عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تتمثل المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للاسطوانات الكبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، حيث تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.





ونوهت إلى أنه وفى ظل تقارير ، أشارت لنقص المواد المطهرة، كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير كحول ايثيلى 70٪؜، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخري، وحيث تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يطرح " كمامات" حيث تم العمل بالخط لينتج بطاقة 40 الف يوميا وستتزايد الى 100 الف بنهاية الأسبوع.



