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لمواجهة كورونا.. منتدى شباب العالم يطلق حملات توعوية.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:55 ص
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
كشفت الإعلامية هند النعسانى، تفاصيل إطلاق حملات توعوية من منتدى شباب العالم حول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، لافتة إلى أن المنتدى منذ بداية وجوده كفكرة وهو يؤكد وعى القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية، والهدف منه أكبر بكثير من مجرد حدث سنوى يتم تنظيمه.

وقالت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الهدف من منتدى شباب العالم، هو توعية العالم كله بأهم المخاطر التى تواجهه، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم كان حريصا على إطلاق حملات توعوية للشباب فى كل دول العالم حول فيروس كوورنا وكيفية الوقاية منه، ولا حديث يعلو فوق حديث فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأضافت أن الحوار توعوى وله ثمار كبيرة على أرض الواقع، مؤكدة أن المنتدى ليس مؤتمرا أو حدثا سنويا يتم تنظيمه فقط، ولكنه يهدف إلى التواصل مع كل شباب العالم لتوعيتهم.

وأشارت هند النعساني، إلى أن الحوار مفتوح للشباب من كل أنحاء العالم للحديث من خلال موقع منتدى شباب العالم الإلكترونى، والمساهمة فى إحداث تغيير حقيقي فى المجتمع.

ونوهت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصف ما يشهده العالم الآن بأزمة غير مسبوقة لم يشهدها من قبل، ولذلك وجب التوعوية بمخاطر فيروس كورونا.

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