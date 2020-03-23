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أخبار البلد

تحت شعار "14 يوم انحسار أو انتشار".. أبو العينين يدعو مواطني الجيزة والمصريين للمكوث في المنزل لمحاربة فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:37 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة
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من منطلق المسئولية الوطنية، أطلق النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، حملة بدائرة الجيزة تدعو المواطنين للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يوم إما انتشار وإما انحسار" وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما قامت به الدول الأخرى من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.


وقال أبو العينين إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، واجب وطني وضرورة قومية رغم ما يؤدي إليه من أعباء اقتصادية للبعض تحتمها علينا الظروف الحالية، مؤكدًا ثقته في أن الشعب المصري الوفي يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه.


وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء.


وأكد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بما لا يدع موطئا للشك، أن المواطن المصري هو قوام الوطن المتين وكلمته العليا، وأن المصريين في المقابل يجب أن يعملوا من أجل الوطن ويمتثلوا لقراراته حفاظا على الصحة العامة والأمن القومي للبلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأصيل وقيادتها الحكيمة.
تحت شعار "14 يوم انحسار أو انتشار".. أبو العينين يدعو مواطني الجيزة والمصريين للمكوث في المنزل لمحاربة فيروس كورونا
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