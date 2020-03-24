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أصل الحكاية

إعلان الطوارئ.. السنغال تتخذ حزمة إجراءات بعد تسجيل ٧٩ إصابة بفيروس كورونا.. والرئيس يؤكد: الوضع خطير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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أمينة الدسوقى
أثبتت الدول الأفريقية جدية تعاملها ومواجهتها لفيروس كورونا المستجد، وكانت السنغال من بين تلك الدول التى استقبلت كورونا بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي "كوفيد ١٩".

وأعلن ماكي سال رئيس السنغال، في خطاب رسمي له حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد اعتبارًا من منتصف ليل الاثنين كما فرض حظر تجوّل ليليًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، وذلك لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وشدد سال فى خطاب متلفز على أن الحكومة والإدارات الرسمية ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق مرسوم حالة الطوارئ حالة بدون تأخير، مشيرا إلى أنه وجه قوات الدفاع والأمن بالاستعداد للتنفيذ الفوري والصارم للتدابير المنصوص عليها في سائر أنحاء البلاد.

ووجه رئيس السنغال رسالة إلى شعبه قائلا: "الوضع خطير إنّ سرعة تفشّي المرض تتطلّب منّا رفع مستوى الاستجابة كارثة عامة".

أما على الجانب الاقتصادي، استعدت السنغال لمواجهة أى آثار اقتصادية ناجمة عن تفشي كورونا، حيث أعلن الرئيس السنغالي سلسة تدابير اقتصادية لمساعدة القطاعات المتضررة من كورونا، حيث أعلن أنّ الحكومة رصدت مبلغ 75 مليون يورو لتوزيع حصص غذائية على الفقراء.

يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 79 حالة.

وكشف الوزير عن الإصابات الجديدة والتى شملت ٦ حالات جديدة لعائدين من الخارج، وحالتين أصيبتا بالمرض بسبب الاتصال بمرضى، و4 من انتقال العدوى من المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية السنغالية أعلنت عن غلق المساجد حتى إشعار آخر، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.
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