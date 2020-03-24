مع تفشي كورونا.. ترامب يصدم الشعب بأزمة تواجهها أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن مشكلة كبيرة تواجه الولايات المتحدة، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "السوق العالمية الخاصة بالكمامات وأجهزة التنفس أصبحت جنونية.. نحن نساعد الولايات في توفيرها والحصول عليها، لكن ذلك ليس سهلًا".





وأضاف: "لقد حصلت للتو على 400 جهاز تنفس.. يبدأ تشغيلهم في 4 مستشفيات في نيويورك.. والملايين من تلك المعدات قادمة".





كان ترامب، أكد خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في البيت الأبيض، أن الاقتصاد الأمريكي سيعود أقوى، وأن أزمة فيروس كورونا المستجد ستنتهي سريعا.