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رياضة

خالك عرفات تعبان.. أحمد عادل عبدالمنعم يشعل السوشيال ميديا بفيديو كوميدي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:32 م
احمد عادل
احمد عادل
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سيد احمد
نشر أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مصر المقاصة الحالي والأهلي سابقا، فيديو له على طريقة موقع "التيك توك" مركبا المكالمة الصوتية "خالك عرفات" التى تصدرت الترند في الأشهر الماضية.

وعلق أحمد عادل عبد المنعم بوضع إيموشن "😂😂😂".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

الله ينور - هموت 😂😂😂 - الملل يعمل اكتر من كده 😂😂 - الفراغ وحش 😂

وكان أحمد عادل عبدالمنعم، قد صرح أنه حقق 25 كلين شيت مع المقاصة من 44 مباراة. 

وقال أحمد عادل في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جلست مع أحد مسؤولي الزمالك، ولكن لم استطع اللعب للفريق الأبيض، ورفضت فلوس الزمالك وفضلت حب جماهير الاهلي، وتلقيت العديد من العروض في يناير الماضي لكني فضلت الاستمرار مع المقاصة".


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😂😂😂

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