غلق 13 منشآة تجارية ورياضية بالفيوم لمخالفتها قرارات الغلق.. صور







وفي مركز إطسا، رصد محافظ الفيوم ملعبًا تقام عليه فعاليات في غير الأوقات المقررة طبقًا لقرار مجلس الوزراء، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرار الغلق.



وناشد المحافظ، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية فى التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود التنفيذية والشعبية فى التصدى للعدوى بالأمراض المختلفة ومنها فيروس كورونا.

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس، حملة مكبرة بالتنسيق بين الجهاز التنفيذي وادارة المرافق، بمركز ومدينة الفيوم ومركز إطسا، لغلق المنشآت التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة المقررة للغلق أمام الجمهور في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وشملت الجولة عددا من الميادين والشوارع بالقرى بمركزي الفيوم وإطسا، ورصد المحافظ خلال الجولة فتح ملعب كرة قدم بمنطقة منشاة عبدالله التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، وأخر بقرية البرمكي بالفيوم، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق الملعبين وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنهما، كما رصد المحافظ قهوة بالعزب تعمل وتقدم الطلبات للجمهور بالمخالفة لقرار الغلق، كما تم غلق قهوة أخرى بمدينة الفيوم بواسطة لجان المتابعة الميدانية فضلًا عن غلق ١٠ محال ومقاهٍ شملت أحياء شرق وغرب والجون.