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محافظات

محافظ الفيوم حملات مكثفة على المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت

الأحد 22/مارس/2020 - 09:40 م
محافظ الفيوم حملات
محافظ الفيوم حملات مكثفة على المحال التجارية
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الفيوم - نبيل أبو السعود


أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تحرير 167 محضر مخالفة تموينية متنوعة بكافة مراكز المحافظة، فى حملات مكثفة شنتها مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية على المحال التجارية وسلاسل "السوبرماركت" خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأوضح المحافظ، أن المحاضر التى تم تحريرها تشمل ضبط سلع تموينية غير مطابقة للمواصفات، وتجميع مواد بترولية، وضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر، لافتًا إلى تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات.


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ووجه "الأنصارى" مدير مديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة على المحال التجارية والأسواق بجميع مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم التلاعب فى الأسعار، والتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين.


كما وجه المحافظ، مدير ادارة المرافق، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير مديرية الطب البيطري، لرفع كافة عربات الكارو بجميع الأحياء، بهدف الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، ومنع انتشار العدوى بالأمراض بين المواطنين.

محافظ الفيوم حملات مكثفة على المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت
محافظ الفيوم حملات مكثفة على المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت
محافظ الفيوم حملات مكثفة على المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت
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