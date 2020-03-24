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أخبار البلد

كل ما تريد أن تعرفه عن حظر التجول في 8 معلومات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:02 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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محمد إبراهيم
أسباب حظر التجول:

= يفرضه رئيس الجمهورية أو الحكومة لظروف استثنائية

= الحظر لا يختص بشخص واحد بل هو عام يشمل جميع من في البلد ويفرض للحفاظ عليهم

= من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد

= يمكن أن يُفرض حظر التجوال  بسبب "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور الغير طبيعية

= أسباب حظر التجوال يمكن أن ترجع لأسباب أمنية أو صحية أو في حالة اكتشاف خطر يهدد الأمن القومى للبلاد

= من حق السلطة أن تحدد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة كما من حقها تحديد مواعيد سريان المواطنين

= هناك فئات مستثناه من حظر التجوال وهم: "رجال الشرطة - القوات المسلحة - الأطباء –المسعفين - العاملين في المرافق الحيوية والخدمية"، وكل من يفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.

= عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.
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