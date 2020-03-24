كل ما تريد أن تعرفه عن حظر التجول في 8 معلومات

أسباب حظر التجول:





= يفرضه رئيس الجمهورية أو الحكومة لظروف استثنائية





= الحظر لا يختص بشخص واحد بل هو عام يشمل جميع من في البلد ويفرض للحفاظ عليهم





= من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد



= يمكن أن يُفرض حظر التجوال بسبب "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور الغير طبيعية





= أسباب حظر التجوال يمكن أن ترجع لأسباب أمنية أو صحية أو في حالة اكتشاف خطر يهدد الأمن القومى للبلاد



= من حق السلطة أن تحدد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة كما من حقها تحديد مواعيد سريان المواطنين





= هناك فئات مستثناه من حظر التجوال وهم: "رجال الشرطة - القوات المسلحة - الأطباء –المسعفين - العاملين في المرافق الحيوية والخدمية"، وكل من يفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.





= عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.