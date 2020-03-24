بالفيديو.. قرارات الدولة الصادرة اليوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ان كل هذه القرارات مداها الزمنى اسبوعين و بالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعه 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .





واشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًا من الساعه الخامسه مساءً حتى الساعه السادسه من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسه لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .





وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمنعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجده خارج المراكز التجارية .





وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهى و الكافياات والنوادى الليليه واى مكان يقدم انشطه التسلية والترفيه، مشيرًا الى انه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشأت خلال هذه المدة .





ونوه إلى انه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوم إضافية، لافتًا إلى انه

يستثنى من هذا القرار هم العاملين في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم .









قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشأت على ان يقتصر العمل بها على خدمه التوصيل الى المنازل فقط ، ان المادة الخامسه ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات المحافظات مثل : الشهر العقارى و السجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها بكامل خلال هذه الفترة .

واضاف " مدبولى " خلال كلمه فى المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، أنه بأستثناء مكاتب الصحه للمواليد والفوفيات ، لافتا الى انه عند انتهاء رخصه القيادة او البطاقه الشخصيه لاى مواطن خلال هذه الفترة فإنه تم التنسيق مع وزارة الداخليه سيتم مد سريان عمل كل هذه المستخرجات الرسميه طوال مده الحظر ونعتبرها سارية الى بعد انتهاء مده الحظر.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًا من الساعه الخامسه مساءً حتى الساعه السادسه من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسه لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .

وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجده خارج المراكز التجارية .

وتابع انه سيتم غلق كل النوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والنوادى بكافه أنحاء الجمهوريه . اهم















