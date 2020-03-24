مدبولي: غلق جميع النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بالجمهورية

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى انه سيتم غلق جميع المطاعم وما يماثلها من منشأت على ان يقتصر العمل بها على خدمةه التوصيل الى المنازل فقط، مع تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل: الشهر العقارى و السجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها بالكامل خلال هذه الفترة .





واضاف " مدبولى " خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استثناء مكاتب الصحة للمواليد والوفيات للعمل في هذه الفترة، لافتا الى انه عند انتهاء رخصة القيادة او البطاقة الشخصيه لاى مواطن خلال هذه الفترة فإنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية على مد سريان عمل كل هذه المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر وتعتبر سارية الى بعد انتهاء مدة الحظر.





واشار الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتدًاء من الساعه الخامسه مساءً حتى الساعه السادسه من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسه لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت.





وأضاف " مدبولى ": هدفنا منع التجمعات، موضحًا ان هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجده خارج المراكز التجارية .





وتابع انه سيتم غلق كل النوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والنوادى بأنحاء الجمهورية.