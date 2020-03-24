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رئيس الوزراء: استثناء مكاتب الصحة خلال مدة الحظر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:03 م
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت أمام الجمهور على أن يقتصر العمل بها على خدمة التوصيل إلى المنازل فقط.

وأكد أن المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور ورخص العمل والبناء أو أى مصالح حكومية سيتم تعليقها بكامل خلال هذه الفترة.

وأضاف "مدبولى" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استثناء مكاتب الصحة لوجود أى مواليد أو وفيات تحصد خلال هذه المدة، لافتا إلى أنه عند انتهاء رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية لأى مواطن خلال هذه الفترة فإنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية سيتم مد سريان عمل كل هذه المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر ونعتبرها سارية إلى بعد انتهاء مدة الحظر. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم غلق  كافة المحال التجارية ابتداء من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعة الخامسة مساءً إلى السادسة لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت.

وتابع "مدبولى": هدفنا منع التجمعات، وأن هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
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