بسبب كورونا.. بايرن ميونخ ودورتموند يقرران خصم 20% من الرواتب





وأضاف تقرير لصحيفة بيلد الألمانية أن قرار تخفيض الراتب جاء بعد مناقشات من جانب المسؤولين ولاعبي الفريقين والمدير الفني حال قرر اتحاد الكرة الألماني إلغاء الدورى الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم استكمال الدورى بدون حضور جماهيري فإن اللاعبين وافقوا على خصم 10% فقط من الراتب حرصا على تقليل الخسائر المالية، وستقوم باقي الأندية الألمانية باتخاذ نفس الإجراءات خلال الفترة المقبلة.



أفادت تقارير الصحف الألمانية بأن لاعبي فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند قرورا تخفيض الراتب بنسبة 20%، بسبب تعرض الأندية للعديد من الخسائر الفترة الماضية بعد قرار إيقاف الدورى، خوفا من تفشي فيروس كورونا.