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أخبار العالم

ما أعلى دولة خليجية تسجل إصابات بكورونا؟.. رسم بياني يكشف التفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:43 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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محمد علي
تواصل دول الخليج العربي تصديها والدول العربية الأخرى، لفيروس كورونا المستجد، عبر فرض إجراءات كبيرة، كفرض حظر التجوال ووقف حركة السفر.

وسجلت السعودية، أعلى حالات لمصابين بالفيروس تليها قطر ثم البحرين فالإمارات ثم الكويت، وأخيرًا عمان.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما وصل عدد الحالات المصابة إلى 562، وفق وسائل إعلام سعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن حالات التعافي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا وصلت إلى 19 حالة.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية نقلًا عن وزارة الصحة بالمملكة ، أن البحرين أكدت وفاة أخرى بسبب الفيروس التاجي بعد وفاة رجل بحريني يبلغ من العمر 65 عامًا ، مضيفة أن المواطن عاد مؤخرًا من إيران عبر رحلة غير مباشرة، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 4 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرين تعافي 13 حالة من كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 177.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 211 حالة، منها 3 حالات في العناية المركزة، و208 حالات مستقرة.

كانت هيئة الأوقاف السنية في مملكة البحرين قد أعلنت،  أمس الاثنين، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات، اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

حدثت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الخاصة بالعائدين من السفر ليشمل الحجر المؤسسي جميع القادمين من دول العالم.

وأعلنت الصحة الكويتية اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 191 حالة.

كما أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق الیوم شفاء تسع حالات مصابة بالفیروس.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، على قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لمواطنين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 84.

وقالت في بيانها على "تويتر": "11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي".

وأشارت إلى تماثل 17 حالة إصابة للشفاء كما أعلنت عن تعليق رحلات الطيران الدولي والداخلي بدءا من الأحد المقبل.

أعلنت الحكومة الإماراتية تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن شخصا واحدا نقل العدوى إلى 17 آخرين.

وأوضحت وكالة أنباء "وام" أن رصد الحالات تم من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليصل إجمالي الحالات التي تأكدت إصابتها بالفيروس في الإمارات إلى 198.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، إن إحدى الحالات المعلن عنها الاثنين، كانت عائدة من السفر ولم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، مما تسبب في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل.

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر إلى 501 حالة مع تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس، في حين تم شفاء 4 حالات جديدة ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 37 شخصا.








ما أعلى دولة خليجية تسجل إصابات بكورونا؟.. رسم بياني يكشف التفاصيل
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