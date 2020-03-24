AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لفتة طيبة من ريال مدريد لمحاربة فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلنت إيزابيل دياز أيوسو، عمدة إقليم مدينة مدريد الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد تبرع بأدوات طبية للمدينة ، وذلك من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

ونشر أيوسو تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر، قالت فيها:"شكرا لريال مدريد على مساهمتهم المهمة جدًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدتنا على إنقاذ الأرواح."

وأضافت أيوسو:"فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قدم تبرعًأ كبيرًا على مستوى الشئون الصحية."

وأشارت صحيفة آس الإسبانية أن المساعدات التي قدمها نادي ريال مدريد للعاصمة عبارة عن كمامات ومعدات خاصة للأطباء.

يذكر أنه تم تأجيل الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يضع شرطا لانتقال إيسكو إلى ليفربول

تفاصيل مكالمة رونالدو وبيريز قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

اشتباه في إصابة رئيس ريال مدريد بفيروس كورونا

نجم ريال مدريد يتحدى كورونا بهذه الطريقة

بعد عمدة مدريد.. إصابة رئيس إقليم كتالونيا بـ كورونا

رئيس نادي ريال مدريد في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

محمود العسيلي يرد على شخص وصفه بـ الفلاح بعد سخريته من مظاهرات الإسكندرية

السيسي: كلفت الحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ننشر بيان مجلس الوزراء بفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

كل ما تريد أن تعرفه عن حظر التجول في 8 معلومات

قرار هام من الجامعات بعد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

كورونا.. صور مرعبة من صربيا.. وتحركات عاجلة

تسريب جديد.. شاهد نيسان اكس تريل 2021 nissan x trail