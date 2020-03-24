لفتة طيبة من ريال مدريد لمحاربة فيروس كورونا





ونشر أيوسو تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر، قالت فيها:" شكرا لريال مدريد على مساهمتهم المهمة جدًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومساعدتنا على إنقاذ الأرواح."





وأضافت أيوسو:"فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قدم تبرعًأ كبيرًا على مستوى الشئون الصحية."







وأشارت صحيفة آس الإسبانية أن المساعدات التي قدمها نادي ريال مدريد للعاصمة عبارة عن كمامات ومعدات خاصة للأطباء.





يذكر أنه تم تأجيل الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

أعلنت إيزابيل دياز أيوسو، عمدة إقليم مدينة مدريد الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد تبرع بأدوات طبية للمدينة ، وذلك من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".