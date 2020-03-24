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فن

جورج الراسي: لا يزعجني تشبيه صوتي بـ "جورج وسوف"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:00 م
جورج الراسي
جورج الراسي
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة

عبر الفنان جورج الراسي عن سعادته بتشبيه صوته بالفنان جورج وسوف، وقال خلال ندوة ب"صدى البلد" أنه يعتز كثيرا بهذا الشبه.


وأضاف أنه استطاع أن يحقق هوية لنفسه، عرف بها فى العالم العربي، كما  أشار إلى أنه قابل أبو وديع مرات عديدة، والأخير يحبه كثيرا ويعتز به، وأكد أن "جورج" أعطاه الكثير من النصائح الهامة، الخاصة بالغناء والذي استعان بها على مدار مشواره.


يذكر أن الفنان جورج الراسي رفع شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب.


وبدأ جورج الراسي حفلتيه بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.


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