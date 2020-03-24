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فن

تكفلت بـ 100 أسرة.. نرمين الفقي تنضم لـ تحدي الخير

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:11 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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محمد بدران
أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، مشاركتها في تحدي الخير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.



ونشرت "نرمين" مقطع فيديو أعلنت عبره استجابتها للدعوة إلى تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 



وأعلنت الحكومة، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 



كان ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم، على أن يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



كان ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.





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