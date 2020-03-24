السودان يتخذ 4 إجراءات صارمة لمواجهة كورونا.. ومنظمة الصحة العالمية: الخرطوم فى خطر

اتخذ السودان العديد من الإجراءات الصارمة خلال الساعات الأخيرة فى خطوة منها لمنع تفشي فيروس كورونا من بينها تطبيق حظر التجوال فى عموم البلاد ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء من الساعة ٨ مساءا حتى ٦ صباح اليوم التالى.





وأعلن صديق تاور عضو اللجنة العليا للطوارئ، إعلان حظر تجوال جزئي فى المدن السوداني ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى إيقاف الباصات السياحية من وإلى المدن السودانية اعتبارا من الساعة السادسة مساءا يوم الخميس القادم.





وشدد تاور على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية التى تصدر على مدار الساعة فى وسائل الإعلام.





وأعلنت السلطات السودانية عن إنشاء صندوق قومى لمواجهة فيروس كورونا.





من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان فى وضع "الخطر" في مواجهة جائحة كورونا، بسبب خطورة الفيروس وقدرات السودان، على الاستجابة لأى تفشي واسع "محتمل" للمرض.





ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن الاستثمار في النظام الصحي بالسودان، ظل محدودًا لعقود طويلة، في وقت يفتقر السودان للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.





وأضافت المنظمة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفًا هيكليًا ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما، والاستجابة وتأكيد تفشيه.





وأشارت إلى أن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، منوهة بالقرارات الحكومية التي صدرت في الفترة الأخيرة بهدف الحد من الاختلاط ومنع التجمعات.



