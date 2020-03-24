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منوعات

الطبيعة غاضبة.. كويكب في حجم 50 ملعب كرة قدم في طريقه إلى الأرض

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:07 م
كويكب يقترب من الأرض
كويكب يقترب من الأرض
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أماني إبراهيم
التوصيات مستمرة بخطورة فيروس كورونا التاجي (كوفيد- 19)  والإجراءات الاحترازية المتبعة حول العالم، إلا أن الجميع تناسي خطر كوني آخر سيتعرض له كوكب الأرض بحلول نهاية الأسبوع الجاري وهو احتمالية اصطدام كويكب  يعادل 50 ضعف حجم كرة القدم بكوكب الأرض. 

و وفقا لموقع CNET فإن الكويكب الضخم المعروف باسم FL2 2020 من المحتمل أن يضرب الأرض يوم الأحد القادم، خاصة وأنه سيمر على بالقرب من الأرض على بعد 145 ألف كيلو متر، ويسير بسرعة 72420 كم في الساعة.

يتراوح قطر الكويكب ما بين 15 حتى 34 مترا، ويعد هذا الكويكب كبير الحجم نسبيا مقارنة بكويكبات صخرية أخرى هددت الأرض، ولكن بحسب خبراء وكالة ناسا فإن مرور هذا الكويكب لا يمثل خطرا أو تهديدا لأي شخص، فالخطر الوحيد لمروره يتمثل في مروره بجوار الغلاف الجوي واحتراقه وفي هذه الحالة سيؤثر على الأرض.

وكويكب FL2 2020 الذي سيمر بجوار الأرض في غضون أيام يعد آمنا إلى حد كبير، ولكنه مشابه للكويكب الضخم الذي لم يتم اكتشافه إلا وهو فوق سماء روسيا في عام  2013، والذي انفجر حينها في السماء نتيجة احتكاكه بالغلاف الجوي وأدى إلى تفجير آلاف النوافذ حينها.
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