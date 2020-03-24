خلايا نايمة.. نائب الإسكندرية يكشف أسباب مسيرات كورونا بالمحافظة

انتقد النائب حسين خاطر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ما شهدته المحافظة من مسيرات ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن ما حدث انعدام للوعي والمسئولية تجاه ما تشهده الدولة من أزمة وباء يهدد حياة الملايين.





جاء ذلك تعليقا على خروج بعض أهالي الإسكندرية في مسيرات جابت شوارع المحافظة "للتكبير ضد كورونا"، حيث نادى الأهالي خلال مسيرتهم "بالطول بالعرض هنجيب كورونا الأرض"، بالإضافة إلى التكبيرات التي هزت الشوارع والأدعية بأن يرفع الله البلاء ويحمي البلاد من جائحة كورونا.





وأرجع خاطر في تصريحات لـ"صدى البلد"، الدافع وراء هذه المسيرات إلى الخلايا النائمة (الإخوان) الموجودين بالمحافظة وتحريضهم للأهالي للقيام بمثل هذه الفوضي من المنطلق الديني وأن ما يفعلوه سيرفع البلاء عن مصر، مردفا: "الخلايا النايمة هنا كتير".





وطالب نائب الاسكندرية، الشباب بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات لحماية أنفسهم وأهاليهم من الوفاة بسبب الفيروس، بجانب تنفيذ قرارات الحكومة والالتزام بحظر التجول والإ سيكون الردع هو جزاء المخالفين، مشددا على أن الدعاء سرا أفضل عند الله من الدعاء جهرا في المسيرات.