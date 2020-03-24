بريطانيا تسجل ارتفاعا هائلا في عدد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت بريطانيا ارتفاعا ضخما في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب "رويترز"، سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 87 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 422 شخصا وتسجيل إجمالي 8077 حالة إصابة.





وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا أمس الاثنين، في المملكة المتحدة إلى 335 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل 54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة.





وسجلت المملكة المتحدة أمس، 5683 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد؛ فيما تعافى 135 شخصا فقط، ووصل عدد الوفيات إلى 289.



