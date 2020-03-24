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أخبار العالم

الأمم المتحدة تؤكد إصابة 51 من موظفيها بفيروس كورونا القاتل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:43 م
الامين العام للامم
الامين العام للامم المتحدة
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على صالح
كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أن 51 من موظفي الأمم المتحدة أظهروا نتائج إيجابية في اختبار الاصابة بـ فيروس كورونا 19 في جميع أنحاء العالم.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تفاصيل عن أفراد المنظمة المتضررين من الفيروس التاجي القاتل إن "أحدث عدد من موظفي الأمم المتحدة الذين تأكد إصابتهم هو 51"

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قرر تقليص الوقت الذي يقضيه في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك والعمل جزئيا من المنزل.

نظرًا لتوجيه جميع موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين للعمل عن بعد ، فقد انخفض عدد الموظفين الذين دخلوا مبنى المقر حتى يوم الثلاثاء إلى حوالي 130 من العدد المعتاد البالغ 11000 موظف.

بالإضافة إلى ذلك ، واتباعًا للمبادئ التوجيهية من سلطات ولاية نيويورك لزيادة التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد، قرر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا تحويل اجتماعاتهم الشخصية إلى مؤتمرات الفيديو

وفى وقت سابق اليوم ، عقدوا اجتماعا افتراضيا حول التحديثات من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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