ليفربول يرد على تحدى الأهلي: محمد صلاح أسطورة الريدز.. تفاصيل





ويشارك العديد من الأندية العالمية في تحدي للكشف عن أساطيرهم الأربعة في كرة القدم، لقتل الفراغ في فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا، حيث يقوم كل نادي بذكر أساطيره الأربعة ومن ثم يتحدى أندية أخرى للكشف عن أساطيرهم.





وتحدى النادي الأهلي نادي ليفربول للكشف عن أساطيرهم الأربعة، من خلال حساباتهما على موقع تويتر، فجاء رد ليفربول بأن أساطيره الأربعة هم:" بوب بايزلي، وإيان راش، وستيفن جيرارد، كما ذكر محمد صلاح مشيرًا إليه بأنه أسطورة النادي القادمة، وقام بتحدى أندية ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، و يوفنتوس الإيطالي للكشف عن أساطيره أيضًا.





يذكر أن محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليقوده لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه محمد صلاح، واحد من أساطير النادي على مر تاريخه.